Rai, Dario Fo? L'accusa del figlio Jacopo: "Lo hanno dimenticato, nessuno mi risponde più"

Jacopo Fo si lamenta sulle colonne della Repubblica. Denuncia la televisione di Stato di aver dimenticato suo padre Dario Fo, premio Nobel. "A un certo punto sì", ammette il figlio del grande artista, "ho anche sperato che la vicinanza di mio padre con il Movimento 5 Stelle potesse servire per smuovere le acque. Ma niente".

Prosegue Jacopo Fo: "Sono i 50 anni dal debutto di Mistero buffo, il capolavoro di Dario Fo, conosciuto e applaudito in tutto il mondo e alla Rai nessuno pensa di mandarlo in onda. Non tirano fuori nemmeno una serata per ricordare un signore che è pur sempre un Nobel. È umiliante".

Dario Fo è morto nell'ottobre del 2016 a Milano, tre anni dopo dal decesso dell'amatissima moglie Franca Rame. "Da mesi ho proposto anche l’ultimo spettacolo di mio padre, il Mistero buffo dell’Auditorium a Roma nel 2016 davanti a 3mila persone,

un documento unico. Niente. Ho proposto le lezioni di teatro di Dario e Franca, una sorta di “Manuale dell’attore in video” che

potrebbe fare il giro del mondo. Niente. Rai 3 avrebbe dovuto mandare tre puntate del“meglio di” tra le 25 andate in onda

sulla vita dei miei genitori, ma sono scomparsi. In Rai nessuno risponde".