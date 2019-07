È costata cara a Paola Barale la scelta di lasciare dopo 7 anni La ruota della fortuna, il programma cult di Fininvest che l'ha lanciata negli anni Ottanta. Mike Bongiorno, infatti, non le ha mai perdonato la rottura.













Prima di debuttare nel mondo della tv, ha spiegato la showgirl a Non disturbare, intervistata da Paola Perego, era già famosa in Italia come "sosia di Madonna". "Guadagnavo un milione di lire a serata, tanti soldi. Penso che Mike mi abbia preso per quel motivo, era molto amante dell'America". Il successo, di ascolti e gradimento, fu immediato. Nel 1995 venne scelta come partner di Gerry Scotti a La sai l'ultima. "Fu una cosa poco carina, mi dissero A Mike lo dici tu, ho dovuto dirglielo. Non reagì bene, mi fece un c*** in studio davanti a tutti. Dovevamo registrare ancora un mese di puntate e non mi rivolse più la parola. Non facemmo mai pace. Fu una sgridata da padre a figlia".