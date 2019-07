"Una volta ogni tre o quattro anni ci sono le mie impennate in tv". Vittorio Sgarbi definisce così la lite con Giampiero Mughini, nel corso della trasmissione di Rete4 Stasera Italia. La rissa sfiorata (i due non solo si sono insultati ma hanno anche rischiato di lanciarsi le sedie dello studio) si candida a diventare tormentone dell'estate: il video ha iniziato immediatamente a girare sui social. "Alla fine - riprende il critico sulle pagine del Corriere - lui non ha retto le parolacce. Ha tirato fuori l'orgoglio da gentiluomo ferito e dalle parole è passato al "ti vengo a menare". Allora io ho preso una sedia e gliel'ho messa davanti. Le parolacce sono una degenerazione a cui sono collaudato. Le botte non le capisco. Ti do un pugno e cosa risolvo? Non lo dico per paura, poi di Mughini. Mi devo picchiare per Salvini o Savoini? Cosa me ne frega. Temevo mi rovinasse la cipria".

Poi ancora: "La mia è una tattica che ho elaborato, che prevede il ripetere in continuazione la stessa parola per non far parlare chi sta dicendo un'assurdità. Lo faccio apposta. L'altra sera venivo da una lunga telefonata con Calogero Mannino. Non ne posso più che la magistratura faccia politica. Poi, al trucco ho visto Mughini, che non sopporto, e ho scoperto che un mio contributo che avevo registrato per Tiki Taka era stato trasmesso dal suo programma". Ma ad odiare Mughini c'era anche un'altra ospite: "Anche Maria Giovanna Maglie odia Mughini, anzi lo fa molto più di me. Guardava la scena e alla fine mi ha detto: Bravo". Una versione, questa, che Mughini ha confermato nella lettera inviata a Dagospia in cui ha voluto spiegare il suo punto di vista in merito alla vicenda.