Dritto e Rovescio, Cremaschi fuori controllo: "Parassita"

L’Italia sta diventando un Paese solo per ricchi? È lo spunto di riflessione che viene lanciato a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti in studio c’è anche Giorgio Cremaschi, sindacalista di “Potere al Popolo!” ed ex-presidente del comitato centrale della FIOM, assolutamente scandalizzato dopo aver visto un video che mostra i lussi e gli eccessi che gli italiani più ricchi possono permettersi a Dubai, nuovo eldorado di vita per chi può permetterselo.

Così Cremaschi: “Non abbiate paura di usare questa parola, cioè parassita, perché un sistema in cui io, normale cittadino, devo aspettare sei mesi, un anno per fare una tac e uno che ha 8 milioni si prende l'appartamento a Dubai, si comprerà anche il medico, è un sistema sba-glia-to. Dovete considerare questo sistema sbagliato, lottare per cambiarlo, perché è un sistema profondamente ingiusto. Le rivoluzioni nella storia avvengono così, quando la gente non ne può più e quando l'ingiustizia è a tal punto sfacciata che davvero diventa un insulto solo a vederla, perché queste cose che lei fa vedere (rivolgendosi a Del Debbio, ndr) sono un insulto ai poveri, un insulto a Ciro (ospite non abbiente in studio, ndr), un insulto ai lavoratori. Questa è gente che ti dice ‘io ho i soldi e di te me ne frego’, questa è una società che noi non possiamo più accettare”.