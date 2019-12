Al Bano Carrisi, il figlio Yari sulla morte della madre Jolanda: "Un anno drammatico, perché non cantava più"

Addio a mamma Jolanda, la madre di Al Bano Carrisi, un punto di riferimento decisivo per il cantante di Cellino San Marco. Un momento difficilissimo, insomma, per Al Bano e per la famiglia. E a parlarne, ospite a Mattino 5 di Federica Panicucci, è stato Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, il quale ha rivelato quanto gli ultimi dodici mesi siano stati difficilissimi: "Ultimo anno difficile, di alti e bassi. Ultimamente non riusciva più a cantare". E ancora: "Era lei che si occupava di noi, è stata un po’ anche una madre per me - rivela -. Non mi salutava neanche, quando arrivavo lei mi diceva: Hai mangiato? Ogni volta che torno qui in Puglia metto su qualche chilo". Dolore, ma nessun rimpianto: "Ha vissuto una vita completa, intera, lunga. Chi mai se lo aspettava nel 1923 che aveva un mondo da scoprire e che sarebbe andata avanti così a lungo la sua vita e che sarebbe stata così piena. Ha lasciato un pezzo di magia", ha concluso il figlio di Al Bano Carrisi.