Anna Oxa, dramma privato: suicida l'ex marito Franco Ciani. Gesto disperato prima di soffocarsi in hotel

Si è suicidato Franco Ciani, musicista produttore ed ex marito di Anna Oxa. Il 62enne si è tolto la vita in un hotel a Fidenza (Parma), venerdì mattina: si sarebbe soffocato con un sacchetto di plastica. Prima del tagico gesto, avrebbe cambiato la propria foto-profilo su Whatsapp sostituendola con quella di un angelo.

L'autore di successi come Ti lascerò e Tutti i brividi del mondo, secondo il Corriere della Sera, era schiacciato dai debiti e la Siae gli aveva pignorato i diritti sulle sue canzoni di successo. Oltre ai problemi economici, una delusione artistica: aveva presentato al Festival di Sanremo un pezzo per Roberta Faccani, ex voce dei Matia Bazar, ma era stato rifiutato. Ciano e la Oxa si erano sposati nel 1980, giovanissimi, ma dopo il divorzio avevano interrotto i rapporti. La cantante, sempre al quotidiano di via Solferino, ha dei dubbi sulle modalità della tragedia: ""Faccio fatica a credere a questo gesto: sapeva molte cose, se fossi un familiare approfondirei"