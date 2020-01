Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Michele Cucuzza improvvisano Ballando con le stelle a Mediaset

Al Grande Fratello Vip si combatte la noia improvvisando lezioni di danza. A guidare le fila è Adriana Volpe, che si cimenta con un'impresa ardua: tentare di insegnare qualche passo a Michele Cucuzza. Il siparietto non è sfuggito al mondo dei social, d'altronde siamo nella casa più spiata d'Italia: in molti fanno ironia su quanto accaduto, affermando che i due big della Rai hanno ricreato a Mediaset il famoso format di Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Tra l'altro proprio contro la Rai ieri è arrivata una brutta sconfitta a livello di ascolti, segno che il programma di Alfonso Signorini deve migliorare parecchio il suo format da prima serata (bocciatissime le dinamiche esterne inutili e piacevoli quanto un dito nell'occhio) per arrivare a competere con la Carlucci. Anche se il potenziale c'è, perché il cast del GF Vip sembra di buon livello, soprattutto nella componente over e nella presenza dei quattro ex gieffini (troppo sottovalutati dagli autori, nonostante siano più Vip di molti altri): proprio i due volti noti della Rai, Volpe e Cucuzza, sono i più apprezzati dal pubblico nel corso di questa prima settimana all'interno della casa.