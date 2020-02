La cannonata di Striscia la Notizia contro Matteo Renzi: sempre ultimo, preso per i fondelli con i Beach Boys

Filotto reale a Striscia la Notizia. Nel mirino del tg satirico, nella puntata in onda su Canale 5 venerdì 14 febbraio, ci finisce la politica. O meglio, i leader politici. In un servizio, infatti, Highlander Dj propone una sorta di nuova hit, sulla base di Barbara Ann, lo storico pezzo degli altrettanto storici Beach Boys. E chi canta? Presto detto, i leader, che si svelano l'uno dopo l'altro. Si inizia con Matteo Salvini, dunque Nicola Zingaretti del Pd. Il terzo è Luigi Di Maio del M5s, quindi Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e per ultimo Matteo Renzi di Italia Viva. Una successione che rispetta il consenso che raggranellano almeno stando agli ultimi sondaggi sondaggi. Insomma, Renzi è sempre ultimo: il messaggio di Striscia contro il fu rottamatore è chiarissimo. Per inciso, a coordinare i leader che cantano sulle note dei Beach Boys è Maurizio Costanzo.

Striscia, i leader cantano Barbara Ann: il video