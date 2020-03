Uomini e Donne, Maria De Filippi inedita su Tina Cipollari: "Segue un copione? Cosa mi costringe a fare"

02 marzo 2020 a

Maria De Filippi è andata in onda per tre prime serate consecutive. Ha esordito con il serale di Amici venerdì, poi ha fatto il solito boom di ascolti con C'è posta per te e infine si è concessa un'intervista da Fabio Fazio a Che tempo che fa. La regina d'ascolti di Mediaset ha parlato ovviamente delle sue trasmissioni e ha suscitato grande curiosità quando il discorso si è spostato su Uomini e Donne. Negli ultimi anni il format del Trono Over ha conquistato il pubblico soprattutto per la presenza di due grandi personaggi femminili, Gemma Galgani e Tina Cipollari. Due sempre pronte allo scontro che fanno impennare gli ascolti. Sull'opinionista di Uomini e Donne, la De Filippi ha confessato che "la gente che guarda pensa che ci sia un copione. A volte, prima di iniziare a registrare, prego Tina di non esagerare perché poi devo tagliare. Ora ho trovato una soluzione, le chiudo l'audio del microfono".