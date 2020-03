Maria De Filippi a Che tempo che fa: "Mio fratello mi ha sparato col fucile, ho anche un buco in fronte"

02 marzo 2020 a

Maria De Filippi è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai due e ha raccontato un aneddoto clamoroso del suo passato, quando viveva ancora con la famiglia. La conduttrice di Canale 5 rivela che adorava suo fratello più grande di sette anni e che continuava a disturbarlo perché voleva sempre stare con lui. Un giorno, continua la De Filippi, "mio fratello mi ha detto 'se entri in camera mia ti sparo'". Lei è entrata e lui "ha preso il fucile di nostro padre e mi ha sparato, ho anche un buco in fronte, ma non mi è successo nulla. Fortunatamente non ha preso l'occhio".