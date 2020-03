Coronavirus, Tom Hanks e la moglie Rita Wilson positivi al test: paura a Hollywood

12 marzo 2020 a

Paura Coronavirus a Hollywood. L'attore e regista Tom Hanks ha annunciato di essere positivo al Covid-19. In un comunicato pubblicato sul suo profilo Instagram, l'attore ha spiegato che lui e la moglie Rita Wilson sono stati contagiati. Entrambi si sono sottoposti al test in Australia, dopo che da qualche giorno avevano febbre, dolori e spossatezza.

Hanks e la Wilson erano in Australia per la produzione di un film di Baz Luhrmann su Elvis Presley. Si tratta delle prime due celebrità che hanno rivelato di essere stati colpiti dall'epidemia. "Siamo in isolamento", ha detto l'attore: "Vi faremo sapere". Intanto è panico nel mondo del cinema.