Coronavirus, Daniele Rugani positivo: la foto nello spogliatoio che terrorizza la Juventus intera

Dopo che Daniele Rugani è risultato positivo al coronavirus, sui social è cominciata a circolare una foto che ora risulta inquietante: il difensore nel gruppone dei compagni della Juventus nello spogliatoio dell'Allianz Stadium di Torino, abbracciati, sudati, schiacciati come sardine e festanti dopo la vittoria di domenica scorsa contro l'Inter nella sfida-scudetto. Una immagine che contravviene a ogni precetto precauzionale per evitare il contagio.

Rugani positivo, sconvolto il calcio europeo. Juve e Inter in quarantena, Champions? Qui rischia di saltare tutto

Rugani è asintomatico, e anche per questo la paura di altri infetti dentro la Juve (e, a questo punto, fuori) aumenta. Poco cambia che il difensore, ormai riserva fissa, sia un po' ai "margini", in alto a destra in maglietta bianca. E che tra i bianconeri serpeggiasse allarme lo testimoniano due decisioni: Cristiano Ronaldo era volato in Portogallo l'indomani, lunedì. Federico Bernardeschi invece mercoledì pomeriggio si era messo in auto-quarantena per proteggere chi gli stava intorno.