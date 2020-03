Coronavirus, Vasco Rossi e la fuga dagli Stati Uniti per tornare in Italia: l'ultimo volo per aggirare Donald Trump

Francesco Fredella 12 marzo 2020 a

“Saluti a Hollywood. Last picture (ultima foto)”: Vasco Rossi dice bye bye agli USA. Per l’emergenza coronavirus, arrivata anche in America, preferisce tornare in Italia. Ma deve fare i conti con Donald Trump che ha bloccato i voli per l’Europa. E il rocker di Zocca nelle sue Instagram stories ha raccontato tutte le difficoltà di queste ore per far rientro a casa".

"Chissà quanti malati": Vasco Rossi spara a zero sugli Usa. E spunta la mascherina-vagina

“Prenderò l'ultimissimo volo giovedì, prima che il blocco di Strump (chiama così il presidente a stelle e strisce) diventi effettivo nella giornata di venerdì", ha dichiarato Vasco nelle stories di Instagram pubblicate da Los Angeles, dove si è recato per lavorare alle tappe del nuovo tour estivo. L’ultimo post su Instagram lo ritrae anche a Hollywood dove c’è la magica scritta. Riuscirà davvero a imbarcarsi su uno degli ultimi voli per tornare in Italia?