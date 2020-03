Coronavirus, Melissa Satta insultata su Instagram: "Adesso mi avete scocciato, basta. Non sono scappata"

13 marzo 2020 a

Melissa Satta si trova ad Instanbul con il marito Boateng e il figlio Maddox. Ma è finita nel mirino degli haters che la accusano di essere scappata dall'Italia per paura del Coronavirus. L'ex velina però non ci sta e sbotta in un post pubblicato sui social.

“La cosa che mi lascia sorpresa è che nonostante questo momento difficile, triste, dove siamo tutti giù, arrabbiati e con un po’ di paura, ci devono essere sempre quelli che criticano”, ribatte la Satta: “E devo dire, nonostante di solito sono una che chiude sempre un occhio e non mi espongo mai nei riguardi di queste persone, che stasera sono veramente scocciata. Scocciata perché tutti noi, chi più chi meno, con piccoli gesti, con donazioni e messaggi social, cerchiamo di dare il nostro aiuto. Eppure ci sono sempre questi poveretti che devono andare sotto le foto a criticare, puntare il dito…”.