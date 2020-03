Gianluca Grignani, effetti collaterali del coronavirus: in casa ridotto così, strepitoso

Francesco Fredella 20 marzo 2020 a

Musica, maestro. E anche Gianluca Grignani canta. Non solo: dalla cucina della sua casa dirige un’orchestra virtuale con quello che ha in mano. Sono le 11. In sottofondo parte l’inno di Mameli, in diretta tutte le radio (nazionali e non) lo trasmettono insieme a 3 super hit che fanno la storia della musica: Azzurro, La canzone del sole e Volare. Sintonizzato c’è pure Grignani insieme al resto d’Italia. Ed ecco lo show: sulle note di Mameli il cantante prende il mestolo e lo usa a mo’ di bacchetta. Proprio come un vero maestro d’orchestra. Dopo anni di stop dalle scene, questo 2020 inizia per lui con il successo di un nuovo brano: “Tu che ne sai di me”.