Fedez, basta dirette su Instagram: “Rispetto per le vittime di coronavirus”

Fedez dice stop. Basta dirette Instagram da casa Ferragnez. Ormai erano diventate un appuntamento fisso in questi giorni di quarantena. Il rapper, però, per rispettare l’enorme momento di difficoltà che ha colpito l’Italia con centinaia di vittime per il Coronavirus, mette un freno allo svago sui social.

“Buongiorno a tutti. Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono qualche giorno di pausa”, scrive Fedez. Sicuramente le foto dei mezzi militari a Bergamo con le bare ha fatto riflettere Fedez. Diverse ore fa Beppe Fiorello ha pubblicato un post di fuoco chiedendo una giornata di lutto nazionale.