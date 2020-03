Amanda Lear e il sesso a 80 anni, sconvolgente confessione: "Lo faccio 2 ore al giorno"

22 marzo 2020 a

Irriverente, schietta e fuori dalle righe, come tutti sono abituati a conoscerla, ora Amanda Lear torna a fare parlare di sé e lo fa in un' intervista al settimanale Oggi in cui dichiara, senza peli sulla lingua, che a lei il sesso piace sempre e alla bellezza delle sue ormai 80 primavere, lo fa senza problemi «anche due ore al giorno». Innamorata della vita e degli uomini (meglio se giovani) Amanda è stata la musa di Salvador Dalì, è cantante e attrice.