Storie Italiane cambia orario, Eleonora Daniele incinta: "Perché continuo nonostante il coronavirus"

palinsesti

23 marzo 2020 a

a

a

Eleonora Daniele non si ferma neppure di fronte al coronavirus. La conduttrice di Storie Italiane, il programma di Rai Uno, oltre a continuare il suo lavoro nonostante la gravidanza, ha annunciato un prolungamento. Da lunedì 23 marzo, giorno in cui si presume tutto tornerà alla normalità, Storie Italiane si allungherà 12.30 (di mezz'ora in più). “Mi scrivono in tanti, si preoccupano per le mie condizioni di salute ma li rassicuro - ha riferito in un'intervista ad Avvenire - è provato che, in caso di virus, non c’è trasmissione verticale da mamma a figlio. E poi la Rai ha approntato tutte le misure di sicurezza necessarie. Ormai sono isolata, nel lavoro e nella vita. Questo è il mio mestiere, la mia passione: come giornalista, avverto ancora di più l’importanza di adempiere al mio dovere di fare servizio pubblico“.

Coronavirus: morta la mamma di Alex Baroni, il cantante scomparso nel 2002

La sua famiglia però è in Veneto, una delle regioni più colpite dal Covid-19, e questo le desta non poca paura: "Non nascondo che sono preoccupata, mia madre è a Padova e il Veneto, la mia terra, è la seconda regione più colpita dal Coronavirus. Mia sorella lavora lì, in ospedale, ed è in prima linea come tanti medici che stanno facendo di tutto per salvare le tante persone che vengono ricoverate”, ha confidato aggiungendo però che "sorridere alla vita e al pubblico è un altro dovere di chi va in video, specie adesso".