Garlasco, rissa tra Eleonora Daniele e il legale Benvenuto: stop al collegamento

Volano stracci a Storie Italiane. Protagonisti dell'acceso botta e risposta Eleonora Daniele e Stefano Benvenuto. Nella puntata in onda giovedì 22 maggio la conduttrice di Rai 1 ha invitato l’avvocato, nonché legale che rappresenta la nuova testimone del caso Garlasco. Si tratta della donna che avrebbe parlato agli inquirenti del presunto cattivo rapporto tra Chiara Poggi e la cugina Stefania Cappa. Lo scontro si è acceso quando Benvenuto ha premesso di non poter divulgare informazioni coperte da segreto istruttorio. A quel punto Daniele gli ha ricordato come alcune di queste dichiarazioni fossero già diventate pubbliche: "C’era il suo nome nelle agenzie che ho letto ieri, non le ha riportate lei?", ha chiesto la conduttrice infastidendo il legale.

"Se legge bene tutto vedrà che io mi sono astenuto dal commentare. Se le agenzie hanno avuto queste informazioni per vie traverse, io non posso saperlo. C’è il segreto istruttorio". E ancora, con la tensione alle stelle: "Ci mancherebbe, certo che non sono stato io a diffonderle. Non ho capito il contenuto di questa domanda. È male informata, sono stato il primo a dire che c’è il segreto istruttorio. Non capisco dove voglia andare a parare. Lei ha insinuato cose che non sono vere". "Non ho insinuato nulla. Ci sono dei testimoni qui, dei giornalisti", ha replicato la conduttrice. Ma niente, Benvenuto ha tirato dritto: "Non mi interrompa, è maleducazione. Stendiamo un velo pietoso sulle sue domande e passiamo oltre".