Garlasco, "ho gli audio di Paola Cappa": la svolta decisiva?

Le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi stanno prendendo una piega inaspettata. Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, occhi puntati anche sulle gemelle Cappa. Le cugine di Chiara, né Paola né Stefania sono indagate, sono finite nell'occhio del ciclone. Prima per un video che mostra Stefania Cappa e Alberto Stasi in caserma, poi per alcuni audio inviati da Paola a un amico.

Proprio su questi ultimi è Storie Italiane a svelare un retroscena. Nelle indagini, infatti, entreranno ora anche gli audio dei messaggi scambiati tra Paola e Francesco Chiesa Soprani, l'ex manager dello spettacolo che nei giorni scorsi ha rivelato di avere ricevuto decine di messaggi sul caso Garlasco proprio da Paola Cappa. La sua avvocata, Solange Marchignoli, spiega al programma di Rai 1: "Tutte le persone in buona fede cercano di contribuire per capire la verità. Ho preso contatti con un'agenzia per riversare i messaggi ricevuti dal mio assistito su un supporto telematico e poterli così consegnare alla Procura, salvo che non intervenga prima la chiamata del pubblico ministero".