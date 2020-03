Antonella Clerici e lo spot dei supermercati MD: retroscena, chi è il signore di 80 anni che balla in tv

28 marzo 2020 a

Antonella Clerici è la grande protagonista dello spot dei supermercati MD, all’Interno del quale però compare anche una persona molto speciale. A rivelarlo è Gianfranco Ferroni nella sua rubrica su Il Tempo: si tratta di Patrizio Podini, classe 1939 e proprietario della catena di supermercati, che appare nella campagna pubblicitaria diffusa in due versioni sul piccolo schermo. Il patron di MD è il signore che è posizionato accanto a una delle casse, vestito di scuro e con gli occhiali da vista, e che si distingue perché balla perfettamente a tempo. Il tutto sulle note di Vengo anch’io, il famoso brano di Enzo Jannacci che il figlio Paolo ha trasformato in “Vengo anch’io? Sì, tu sì!” per la gioia del reparto marketing e comunicazione di MD. Insomma, nello spot pubblicitario la Clerici è la star, ma c’è anche chi il supermercato lo vive più di tutti: i clienti, i dipendenti e il numero uno del gruppo, che ha dato il vita all’operazione.