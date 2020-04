Bianca Guaccero accusata di avere parrucchiere e estetista in casa: la risposta alle voci maligne

03 aprile 2020 a

Bianca Guaccero si è trovata a dover fronteggiare molte critiche ingiustificate. Secondo i maligni, la conduttrice di Pronto Detto Fatto (la diretta social - quarantena edition) avrebbe sempre capelli e trucco impeccabili grazie ad un paio di professionisti che sfiderebbero l’emergenza coronavirus pur di mandarla in diretta in condizioni perfette. La Guaccero ha smontato la polemica, non volendo far passare un messaggio sbagliato in un momento così delicato: “Visto Che in molti mi avete chiesto se in casa ho un parrucchiere, una truccatrice e un’estetista, ora ve lo dico io: nessuno mi trucca e mi fa i capelli, faccio tutto da sola. Lavoro da quando ho 17 anni facendo tournée in tutta Italia. Ho imparato da sola, conosco i trucchi del mestiere e mi sono arrangiata”.