Paolo Bonolis su Carlo Conti: "Sanremo insieme? No, ho un'idea per un nuovo programma"

Il coronavirus ha cambiato il modo in cui i personaggi pubblici interagiscono con i propri fan. In particolare in queste settimane sono molto gettonate le dirette su Instagram, anche da parte di grandi nomi dello spettacolo. Come Paolo Bonolis e Carlo Conti, che in una diretta congiunta hanno risposto a tante domande. Particolarmente insistente quella sulla possibilità di vederli, un giorno, condurre insieme il Festival di Sanremo. “Sai cosa sarebbe figo? - ha risposto il conduttore di Ciao Darwin - la butto lì come format: tu porti i cantanti tuoi, io porto i cantanti miei e vediamo chi vince. Sai che è una bella idea? Poi si sfidano i vincitori tuoi con quelli miei. C’è il pubblico che vota, io che cerco di rovinare il tuo spettacolo e tu fai lo stesso. È divertente”. Difficile non essere d’accordo, anche se difficilmente si potrà vedere un programma con Bonolis e Conte, essendo di “scuderie” rivali.