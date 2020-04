Lutto per Edoardo Vianello e Wilma Goich, è morta la figlia Susanna: "Ci mancherà molto"

Francesco Fredella 07 aprile 2020 a

a

a

Aveva 50 anni ed era malata da tempo. In un mese un tumore l’ha portata via per sempre. Stamattina Susanna Vianello è morta a Roma. Un lutto difficilissimo per Edoardo e Wilma Goich, storica coppia dello spettacolo che si è sposata nel 1967 (da circa 20 anni le loro vite hanno preso strade diverse). La notizia è stata come un fulmine a ciel sereno nel mondo della tv. Susanna era una speaker radiofonica ed è stata amata da tutti in questi anni. Uno dei primi a ricordarla sui social è stato proprio Fiorello. “Abbiamo riso tantissimo. Non ti dimenticherò mai”, ha scritto in un tweet il famoso conduttore. Anche Andrea Vianello, nipote del conduttore, ha scritto un ricordo di sua sua cugina. “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, ci mancherà molto”, ha scritto su Twitter l’ex direttore di Rai3.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.