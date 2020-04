Coronavirus, Al Bano in quarantena con Loredana Lecciso e Romina: "Il triangolo no"

07 aprile 2020 a

Al Bano mette fine alle voci maliziose che lo hanno riguardato per il fatto di essere in quarantena a Cellino San Marco insieme a Loredana Lecciso e Romina Power. Quest’ultima è rimasta bloccata in Italia a causa del coronavirus e intanto ha partecipato insieme a Carrisi alle dirette di Amici 19. “Sono anni che mi rompono le scatole con questo triangolo”, dice Al Bano a telefono con l’Adnkronos. Il noto cantante si chiama fuori dal “gossip eterno e insopportabile” e chiarisce le cose una volta per tutte: “Io vivo qui con Loredana. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole”.

