Al Bano, donna sviene al concerto? "Cura dimagrante": bufera sull'artista

Imprevisto davvero surreale. Durante il concerto di Al Bano di qualche sera fa in piazza Roma a Carbonia, per la 29ª edizione de “Il Sulcis Iglesiente Espone”, una spettatrice di nome Deborah è svenuta, creando scompiglio tra il pubblico. Il cantante, 82enne, non si è lasciato scoraggiare: mentre si attendevano i soccorsi, ha cercato di “rianimare” la donna gridando il suo nome con acuti e ironizzando con la battuta: “Ho capito perché è caduta, perché non c’è Fausto Leali”. Il momento, ripreso e condiviso sui social, è diventato virale, trasformando un episodio drammatico in una scena ironica. Tutto però è andato per il meglio con un "ti vogliamo bene" mentre la signora Deborah veniva soccorsa dai paramedici. Ma è esplosa la polemica per un commento di Al Bano sulla forma fisica della signora: "Deborah non vorrei aggiungere nient’altro - ha detto al microfono dal palco nel video riportato dalla pagina Instagram Veryinutilpeople - ma una piccola cura dimagrante ci starebbe bene. Io la sto facendo".