Alessia Marcuzzi "linciata" per la foto di Pasqua: "Troppe persone in casa". Follia da virus, lei zittisce tutti

15 aprile 2020 a

Un dettaglio che è costato caro ad Alessia Marcuzzi quello della tavola imbandita per Pasqua. La conduttrice Mediaset ha infatti immortalato il pranzo di domenica 12 aprile, ma ai più attenti follower non è passato inosservato il numero di coperti, superiore a quello dei membri della famiglia. “La tavola è apparecchiata per sette - ha subito messo le mani avanti la Marcuzzi -. Noi più i miei genitori che vivono nel palazzo di fronte casa mia e una persona che lavora da me e vive con noi. Quindi? I miei genitori sono usciti a piedi, saranno venti passi da casa loro, per venire da noi”.

Ma questo non è bastato a placare gli animi. La stessa Selvaggia Lucarelli, giorni fa, ha denunciato sui social un gruppo di ragazzi che si è radunato per trascorrere le feste insieme. Motivo per cui in tanti, sulla foto della Marcuzzi, hanno taggato la giornalista che perà ha subito difeso (in parte) la conduttrice: “Alessia ha raccontato da sola nel suo profilo da milioni di follower quello che ha fatto. Non devo raccontare nulla. Non approvo, perché lei è un modello per tante persone, ma mi pare che abbia già fatto i conti con la disapprovazione generale e spero ne faccia tesoro”.

