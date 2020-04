Coronavirus, Jennifer Lopez costretta a rimandare le nozze, ma il suo "sì" sarà in Italia: ecco dove

Francesco Fredella 16 aprile 2020 a

a

a

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez non rinunciano alle nozze. Per adesso tutto rimandato. Il matrimonio era in programma in Italia, ma il Coronavirus ha cambiato i piani di tutti costringendo anche le grandi star a spostare a data da destinarsi il “sì”.

Per adesso, si sa che il loro matrimonio si sarebbe dovuto celebrare durante l’estate. Location segretissima, ma una fonte segreta parla di un posto mozzafiato. Panoramico e sul mare. Mistero sapere di che località si tratti perché la privacy della famosa star americana è blindata. Lei è innamorata pazza dell’Italia quindi sicuramente lo slittamento non cambierà i suoi piani. Secondo UsWeekly la coppia - dopo la pandemia - convolerà a nozze coronando un amore nato nel 2017. Impossible dimenticare il loro fidanzamento su una spiaggia delle Bahamas. Era marzo dello scorso anno.

