La Prova del cuoco, Elisa Isoardi si scaglia contro la Rai: "Le repliche? Lasciamo perdere". Un grosso caso

Elisa Isoardi non va più in onda con La Prova del cuoco dopo la stretta per l'emergenza coronavirus. Il programma del mezzogiorno di Rai1, infatti, è stato sospeso lo scorso 12 marzo ma la conduttrice, durante una diretta su Instagram, come rivela il sito davidemaggio.it ha rivelato che la trasmissione potrebbe tornare presto in onda. “Stiamo cercando di ritornare almeno su Rai1, che non sarebbe male… perché dà la possibilità a tanti anche di collegarsi… anche perché il settore della ristorazione è abbastanza precario in questo momento (…) Cerchiamo di ritornare, l’11 maggio, sei pronto Daniele a tornare in televisione?", dice rivolta al collega Persegani.

Lo chef quindi ha sottolineato: "Sarebbe anche ora che torniamo noi e non delle repliche". "Eh bravo esatto, tanto le nostre repliche non le mandano, prima cosa… vabbè, lasciamo perdere va…", ha subito aggiunto con tono polemico la conduttrice. I due con ogni probabilità si riferiscono a Linea Verde, che in queste settimane va in onda proprio nello slot della Isoardi.

