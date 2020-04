Antonella Elia, gelo sui Ciavarro dopo il GF Vip: "Il papà lo vedo in sauna, Paolo aveva una maschera"

18 aprile 2020 a

I Ciavarro non piacciono granché ad Antonella Elia. In una diretta Instagram con il settimanale Chi, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip rivela alcuni dettagli inediti su Massimo e Paolo. Il primo, attore simbolo degli anni 80, "non me lo ricordo. Lo vedo in palestra, per esattezza in sauna. Non ho il suo poster in camera, non è tra i miei idoli”. Al di là della frequentazione in deshabillé, dunque, nessun rapporto.

Lo stesso col figlio, altro inquilino del GF Vip, per cui la Clerici ha parole dure: "Non si espone e fa grandi sguardi romantici. Portava la maschera, non essendosi mai esposto, non avendo mai fatto nulla. È stato un po' la tappezzeria". Ancora più spietata con Licia Nunez e Patrick Ray Pugliese. "Mi hanno ferita, queste persone non le potrò più vedere nella mia vita. Purtroppo dentro di me c’è qualcosa che mi ha segnato".

