Adriana Volpe a Live Non è la D'Urso, dopo il GF Vip il dramma coronavirus: "Quando ho rivisto mia figlia, non ho potuto abbracciarla"

Adriana Volpe ha lasciato il Grande Fratello Vip dopo la morte improvvisa di suo suocero a. causa del coronavirus. A Live Non è la D'Urso torna a parlare di quella terribile esperienza. "Mio suocero Ernesto si era aggravato, era ricoverato in Svizzera dove viveva. Io sarei dovuta partire il giorno seguente. Ma mi hanno chiamato per dirmi che era morto. Ho fatto un viaggio in lacrime", dice la Volpe alla d’Urso. "Quando ho rivisto mia figlia Giselle dopo 70 giorni volevo abbracciarla, stringerla. Ma in quel terribile giorno non è stato così: un abbraccio a distanza. Non l’avrei mai immaginato", conclude la Volpe.

