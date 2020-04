Paolo Bonolis, quel "perché no" su Laura Freddi: Sonia Bruganelli che dice?

20 aprile 2020 a

Una risposta peculiare, quella data da Paolo Bonolis a un suo fan nel corso di una diretta Instagram. Da 20 anni, infatti, il conduttore Mediaset è legato a Sonia Bruganelli, oggi sua moglie. Alle sue spalle, come molti ricorderanno, una lunga love-story con Laura Freddi, che oggi è sposata con Leonardo D'Amico. E così, nel bel mezzo della diretta Instagram, un utente a chiesto a Bonolis se farebbe mai un programma insieme alla sua ex compagna. E Bonolis non si è tirato indietro: "Perché no. L’ho fatto tra l’altro, si chiamava Belli freschi. Adesso? Che ne so, se capitassero le circostanze e avesse un senso, certo, perché no. Mica è successo niente. Siamo stati insieme per qualche tempo. Non è che ci siamo accoltellati, è semplicemente finita la vicenda". E Sonia Bruganelli che dice?

