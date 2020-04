Fiorello su Sanremo 2021: "Amadeus mi ha già chiamato tre volte", il bis è servito

20 aprile 2020 a

a

a

Dopo un paio di mesi di riflessione, Amadeus sembra aver deciso di rimanere alla guida del Festival di Sanremo anche per la prossima edizione. D'altronde la prima volta sul palco dell'Ariston è stata una successo clamoroso, sia in termini di ascolti che di interesse generato nei social e nei media. La presenza di Fiorello in qualità di spalla di Amadeus è stata una scelta vincente: i due si sono divertiti e hanno regalato una settimana di grande intrattenimento, gestendo bene anche i piccoli imprevisti della diretta (anche se il caso Morgan-Bugo non è stato propriamente "piccolo"). Amadeus è allettato dall'idea di fare il primo Festival dopo il coronavirus, un bis con Fiorello sarebbe perfetto: "L'ho sempre detto io, Amadeus è un pazzo - ha scritto lo showman siciliano su Twitter - mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: 'Ha sbagliato numero'". Fiorello sfuggente o il primo passo verso il ritorno sul palco dell'Ariston?

"Al primo Festival non si dice mai no, mentre al secondo...": Amadeus non molla Sanremo, e Fiorello?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.