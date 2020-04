Vanessa Incontrada, gaffe in diretta durante il discorso ai fan: dalla bocca le esce un ruttino

21 aprile 2020 a

Piccola gaffe di prima mattina per Vanessa Incontrada, anche lei come tutti costretta alla quarantena. Alle 7:48 la bella attrice si mostra sui social per un saluto ai fan. "Buongiorno", esordisce, ma subito qualcosa interrompe il suo discorso: un piccolo ruttino che non le impedisce però di proseguire dopo essersi scusata. Nel girato Vanessa è in compagnia dell'ormai nota Gina, la sua cagnolina, un po' infastidita dalla presenza di altri due amici a quattro zampe, Tokyo e Zelig. I due cuccioli di golden retriever che hanno conquistato immediatamente la showgirl. "Amore a prima vista" scrive presentandoli al pubblico sui social.

