Massimo Giletti su Rai 1? La bomba di TvBlog: in autunno, possibile il ritorno per una serie di serate

La voce rilanciata da TvBlog è di quelle davvero clamorose. "Per ora una suggestione", la definisce il sito specializzato. Una suggestione che riguarda Rai 1 e Massimo Giletti. Nel prossimo palinsesto infatti Viale Mazzini dovrà fare i conti con una certa mancanza di fiction, dovuta allo stop dei set per l'epidemia da coronavirus in corso. E, ad oggi, serve un format che si affianchi a quello del sabato sera di Alberto Angela, Meraviglie e Ulisse. La Rai è a caccia di un prodotto di qualità, tra servizio pubblico ed intrattenimento. E il nome individuato sarebbe proprio quello di Giletti, il quale libero da esclusive con La7 (dove conduce Non è l'arena) potrebbe tornare su quella Rai 1 con cui aveva rotto in modo burrascoso e con gran polemica ai tempi di Matteo Renzi e del renzismo. Secondo TvBlog ci sarebbe allo studio una serie di serate di spettacolo: obiettivo, superare in termini di share Tu si que vales. E insomma, a Viale Mazzini si starebbe pensando di chiedere a Giletti un ritorno per una serie di appuntamenti. Staremo a vedere...

