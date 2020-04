Le Iene, gemiti e proposte bollenti: sesso durante il consiglio comunale di Barletta (in videoconferenza)

25 aprile 2020 a

a

a

Durante il Consiglio comunale di Barletta, rigorosamente in videoconferenza per emergenza coronavirus, ad un certo punto si sono sentiti gemiti, gridolini e proposte bollenti. “Metti la gamba su di me, che ti piace”, si sentiva dire durante la conferenze call dei consiglieri della cittadina pugliese come dimostra un video trasmesso da Le Iene.

Grande Fratello Vip e politica, bomba di Dagospia: "Appena uscita, l'ha subito contattato". Chi sono la vip e il big del Palazzo



A un certo punto, come potete sentire qui, tutti hanno udito in sottofondo quello che nessuno avrebbe mai immaginato. Quindi ci sono state subito risate e sorrisi e scene di imbarazzo tra chi partecipava al Consiglio in diretta. E polemiche, con l’indice puntato verso un assessore che però ha smentito di essere lui il "protagonista" di questo siparietto piccante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.