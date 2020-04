Michelle Hunziker a Verissimo, lacrime in diretta: "Sola in casa", il racconto della sua quarantena

Francesco Fredella 26 aprile 2020 a

Michelle Hunziker a Verissimo. La presentatrice ha un nuovo amico a quattro zampe“peloso”, un piccolo levriero che sta animando la sua quarantena in casa Trussardi. “Qui non ci si annoia mai, la nostra casa è piena. È appena arrivato Odino, un piccolo levriero. Con noi ci sono anche Aurora, il fidanzato Goffredo e la loro migliore amica Sara Daniele. Per me sono come figli e non potevo lasciarli da soli. Ovviamente mi mancano i miei amici e la mia mamma...”, racconta a Verissimo con un videomessaggio.

Poi parla di mamma Ineke commuovendosi. “È sola in casa, ma è molto forte - dice Michelle. È sempre stata abituata ad arrangiarsi. Si prepara degli arrosti e mangia a lume di candela con il suo cagnolino. Ricordiamoci - aggiunge - di chiamare le persone che amiamo e che sono da sole”. Per la conduttrice di Striscia la notizia la “quarantena può essere una benedizione”. Infatti, alla Toffanin svela: “Ritroviamo i valori più importanti e le persone a cui vogliamo bene”.

