Chef Rubio contro Mahmood: "Peccato per quel filo israeliano". Gemitaiz: "Stupido e ignorante, vai ad accendere i fornelli"

Anche quando parla di musica, Chef Rubio la butta in politica. E sempre nel modo più sconcertante e volgare. Il cuoco "truce" della tv italiana commenta su Twitter l'uscita di Moonlight popolare, il prossimo singolo del rapper Massimo Pericolo, di cui è fan, aggredendo verbalmente Mahmood coinvolto nel pezzo.

"Sarà na bomba bro. Peccato solo per quell'altro filo israeliano che non merita la tua classe ma amen. La musica deve essere libera". Mahmood, che è di origini egiziane, non replica. La sua colpa, agli occhi del fanatico Rubio, forse è quella di aver partecipato all'Eurovision Song Contest organizzato proprio in Israele. Al suo posto però interviene un altro rapper, Gemitaiz, che invece sgancia la bomba su Rubio. "Zio sei veramente uno stupido e un ignorante, questa cultura non ti riguarda. Sempre nei backstage dei concerti a mangiare la frutta. Non mi sei mai piaciuto e adesso ho la conferma che facevo bene. Vai a accende i fornelli và".

