Caterina Balivo e Vieni da me, il retroscena sull'addio. "Scelta sua, non della Rai". Questo cambia tutto

Cosa c'è dietro l'addio di Caterina Balivo a Vieni da me? A rivelarlo è la stessa conduttrice napoletana ai suoi fan, su Instagram. "Le scelte non si fanno in base al futuro ma solo in base alla propria pancia", ha spiegato escludendo dunque che la sua scelta sia stata "calcolata", magari con già in tasca il prossimo programma. "Ora sono in porto, poi si vedrà - ha sibillina -. Come ho detto la nave in porto c’è, ora vorrei prenderne un’altra". Non si parla di saluti alla Rai, ma più probabilmente un nuovo posto in palinsesto: weekend o fascia serale?

Vieni da Me, "è arrivato il tempo": lo struggente addio di Caterina Balivo

"Non è una decisione della Rai, ma personale di Caterina. Si chiama crescita professionale, è arrivato il momento per lei di cambiare fascia oraria. Rimane in Rai e sicuramente la vedremo la domenica…", ha azzardato un utente, con la Balivo che ha commentato di rimando: "Hai centrato in pieno su quasi tutto".

