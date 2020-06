Gennaro Lillio, la confessione: "Il mio sogno dopo il Grande Fratello"

Francesco Fredella 01 giugno 2020 a

Bello. Muscoloso. Biondo. Donne preparatevi: Gennaro Lillio è single. Ed è pronto a nuove avventure televisive. “Mi piacerebbe continuare a fare tv, oltre alle esperienze al Grande Fratello e Pechino Express”, racconta a Libero Gennaro. “Mi piacerebbe ad esempio fare L’isola dei famosi, magari come inviato”. E questo suo desiderio già piace ai fan di Gennaro. Che stanno inondando la Rete dopo la spifferata di queste ultime ore. La Palapa, l’habitat dell’inviato dell’Isola, potrebbe fare a caso di Gennaro. Tra l’altro single. Ma lui precisa:”Non flirterei mai sull’isola con una concorrente. Magari se mi piacesse ci sarebbe tutto il tempo una volta ritornati in Italia”.

