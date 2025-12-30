Signorini indagato, l'avvocato: "Etica della monnezza, balordo chi ha denunciato"

"Ho sentito Alfonso Signorini, è tranquillo, assolutamente tranquillo". Lo dice all'agenzia LaPresse l'avvocato Domenico Aiello, legale del giornalista e conduttore del Grande Fratello indagato dalla procura di Milano con l'accusa di violenza sessuale ed estorsione. "Ci ho parlato per diverse ore - afferma Aiello -. Signorini non sarebbe capace di usare violenza nemmeno contro una zanzara d'estate. Siamo a competa disposizione della Procura".

"Abbiamo quanto necessario per dimostrare che quella denunciata è una ricostruzione dei fatti balorda come lo sono gli autori della denuncia", aggiunge poi l'avvocato all'agenzia Agi, scegliendo parole ancora più dure per commentare l'apertura di un'indagine a carico del suo assistito. L'indagine della Procura è scattata dopo la denuncia di Antonio Medugno e il polverone mediatico sollevato dalle accuse di Fabrizio Corona. "Gli autori della denuncia sono disposti a tutto, anche a rovinare la vita delle persone, per guadagnare milioni di euro. E' quella che definisco 'l'etica della monnezza'".