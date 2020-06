Mara Venier, la verità-bomba di Antonio Zequila: "La scelta, Juventus o Serie B?"

Francesco Fredella 02 giugno 2020 a

Adesso fa chiarezza. Una volta per tutte. Antonio Zequila parla del litigio (presunto) fra Mara Venier e Simona Ventura. “Dopo aver fatto l’Isola dei Famosi nel 2005, ero conteso tra le due conduttrici - spiega Zequila al settimanale Mio -. Mara mi voleva a Domenica In e mi offriva cinque puntate rinnovabili, mentre Simona mi voleva a Quelli che il Calcio e mi offriva tre puntate. Inutile dire che accettai la proposta di Mara, che era la regina indiscussa della Rai. Era come dover scegliere tra la Juventus e una squadra di serie B”. Insomma, per l’ex gieffino vip - che sta continuando a spopolare in tv - non c’è molto da spiegare su quell’attrito tra due donne molto famose di cui si parla da tempo. “Sono comunque molto riconoscente a Simona che mi diede la possibilità di fare l’Isola, di cui fui l’elemento portante: dopo la fine del reality ero diventato il personaggio del momento, ero uno showman alla Fiorello e mantenevo a Domenica In uno share altissimo”.

