Corinne Clery, drammatica confessione: "Cose brutto con mio figlio. Soldi, e..."

Francesco Fredella 02 giugno 2020 a

a

a

Il racconto di Corinne Clery lascia tutti senza fiato. Sembra davvero di essere di fronte ad una tremenda crisi. Al settimanale “Diva e donna” l’attrice svela tutto senza giri di parole. “Non sento mio figlio da quattro anni. Cose brutte, ma ho smesso di soffrire. Quando ho perso Giuseppe (Ercole, il suo secondo marito, ex di Serena Grandi), pensavo di aver ritrovato mio figlio. Non è andata così. Storie di soldi, di case e mi fermo qui”, dice.

Corinne, poi, non nasconde una certa amarezza per quello che sta vivendo sulla propria pelle. “Sono stata molto male, quasi un anno. Lo sanno le mie amiche. Devo pagare qualche scotto con lui che non ho capito”, conclude alla rivista edita da Cairo editore. Ma l’attrice, che due anni fa ha partecipato al Grande Fratello vip dove ha ritrovato un rapporto d’amicizia con Serena Grandi, non nega di sentire spesso le sue tre nipotine (figlie di Alexandre).

Mediaset, Alfonso Signorini e lo sgarbo alla D'Urso: svolta epocale al Biscione?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.