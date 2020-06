Dance, serate social e party in streaming: a giugno la creatività non si ferma neanche con un decreto

02 giugno 2020 a

a

a

Mentre buone notizie iniziano a far capolino in alcune regioni (vedi la Puglia o il Veneto) pronte a riaprire i locali all'aperto a giugno, seguendo ovviamente tutte le regole del caso, i dj e i produttori scaldano i motori, con singoli nuovi, remix e appuntamenti da seguire sui social. La creatività e la voglia di far divertire non si bloccano con un DCPM.

Segnaliamo l'iniziativa dell'imprenditore bresciano Steven Basalari, 27 anni, e del dj produttore venenziano Alvise Catullo, 31 anni, al mixer BadVice Dj. Il 5 giugno fanno uscire un remix i cui ricavati vanno ad UNICEF, ente dell'ONU vicino ai bimbi sfortunati. Hanno remixato "I Need a Miracle", che della cantante inglese Tara McDonald è il più importante successo. Qui la sua bella voce incontra suoni energici, a metà tra pop, house ed EDM, consueti nelle produzioni di Alvise. Basalari gestisce discoteche di riferimento come il Number One (Bs) ed è a stretto contatto con i dj più importanti al mondo. E' attivo nel campo degli e-commerce, con successo. Alvise è un dj producer in crescita, viste le recenti collaborazioni con Chris Willis o soprattutto Flo Rida.

In attesa di riaprire i battenti, per la riapertura in live streaming il top club RioBo di Gallipoli ha chiamato in console Samuele Sartini, dj producer house italiano stimato e conosciuto a svariate latitudini. Lo scorso 23 maggio 2020 è andato in scena un live streaming particolare. Oltre alla musica di Sartini, alla voce c'era Amanda Wilson e cantava uno dei più grandi successi di Samuele, "Love You Seek / Seek Bromance", brano che ha fatto il giro del mondo anche nella versione di Tim Berg / Avicii. Nel live si sono visti pure Savi Vincenti, anima musicale del locale, ed Eleonora Rossi, vocalist e performer.

Andrà in scena, in diretta Facebook, il 29 ed il 30 giugno 2020, Meet Music. Sotto l'egida del dj producer toscano Luca Guerrieri, via social, ci saranno 2 giorni di dj set, incontri e momenti di relax. Con tavole rotonde con dj, addetti ai lavori, giornalisti e interventi di appassionati. Non ci si vedrà al Teatro Fonderia di Follonica (GR), in Maremma, ma l'energia e l'atmosfera saranno quelle di sempre. Infatti tra i primi personaggi a confermare la loro adesione ci sono il dj producer Tommy Vee, Federico Scavo, dj producer internazionali e Matteo Fedeli, direttore generale della sezione musica di SIAE.

Segnaliamo poi il ritorno di Sandro Murru, dj producer italiani tra i più storici (ha creato decine di progetti dance di successo negli anni '90 e 2000 come Blackwood, Chase, Astroboys o Safeway). Escono per l'estate 2020 i remix del suo successo "La Rumba Latina", un ed esce pure Mur & Ard - "Pump that funky". "Ci saranno altri dischi, tra cui una collaborazione con Joe Bertè e Adam Clay", svela. Dj instancabile, da inizio giugno torna in console: l'1 ed il 5 è al Lazzaretto (Ca) e poi il 6 si sposta all'American Beach di Capoterra Marina. "Sono appuntamenti da vivere in sicurezza, come vuole il protocollo Nazionale ", precisa.

House per palati fini con lo scatenato Modus Dj. Pugliese, sportivo, trapiantato a Milano, dove fa ballare regolarmene gli hot spot più importanti, durante la quarantena si è concentrato su MODHOUSE, "ottimo amico di compagnia, ti trasmette la carica, ti toglie la pigrizia di questa lunga quarantena, magari anche qualche kg in eccesso", dice sorridendo. E ora pubblica sulla mitica etichetta Purple Music il suo nuovo singolo "Come On and Go With Me", pezzo identitario e con una voce di peso.

Chiudiamo con una segnalazione trap, dall'etichetta Highersound Rec. Si tratta di C0nel prod. H1tch - Salto nel buio. Secondo singolo per l'esordiente trapper toscano H1tch e pure per la citata label, è un brano ipnotico, con un tappeto musicale ricco di armonie ed atmosfere che variano. Le sue parole spiegano lo stato d'animo con cui ha visto la luce: "E' il racconto dell'evoluzione di un percorso emotivo dell'artista. La sua mente sogna e tocca le stesse situazioni in modi diversi, seguendo la rotta del proprio cuore e basta".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.