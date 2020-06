Belen Rodriguez e De Martino, rottura anche per Made in Sud? Fatima Trotta: "Stefano ha grande disciplina, ma tende a distrarsi"

09 giugno 2020 a

"Tende a distrarsi". Fatima Trotta, co-conduttrice di Made in Sud, parla del collega Stefano De Martino. L'ex di Amici è volato a Napoli in piena quarantena per registrare la nuova stagione dello show comico di Raidue e secondo molti esperti di gossip la decisione sarebbe stata la miccia che ha fatto esplodere il rapporto con Belen Rodriguez. Ma non è a questo che fa riferimento la Trotta, visto che il suo giudizio su De Martino è assolutamente generale.

"Stefano è entrato in punta di piedi nel programma e ha portato un grande rispetto per coloro che lavoravano al progetto da molti anni. Si è lasciato amalgamare e trascinare dalla famiglia Made in Sud". "Ha molta disciplina sul lavoro anche se lo devi richiamare spesso. A volte tende a distrarsi", è l'affettuosa tirata d'orecchi di Fatima. Immaginiamo, che, visto il momento delicatissimo dal punto di vista personale, nelle ultime settimane il presentatore sarà stato ancora di più preso da questioni extra-professionali.

