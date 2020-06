Luisella Costamagna, Dagospia e la voci di rivolta politica: "Se lei va ad Agorà noi non andiamo ospiti"

09 giugno 2020 a

Acque agitate tra viale Mazzini e il Parlamento. Franco Di Mare, neo direttore di Raitre (in passato considerato molto vicino ai democratici) avrebbe attirato le ire del Pd per la sua raffica di "nomine". Ha scelto Luisella Costamagna (sponsorizzata da Rocco Casalino) al posto di Serena Bortone ad Agorà e ora, secondo Dagospia, vorrebbe piazzare Benedetta Rinaldi, sua compagna di avventura a Unomattina, a Mi manda Raitre al posto di Salvo Sottile. Oltre a lasciare perplessi i piani alti della Rai perché Bortone e Sottile funzionavano in termini di acolti, suggerisce ancora Dago, sarebbe proprio la Costamagna a provocare la rivolta: il Pd "ha già annunciato di disertare Agorà nel caso fosse confermata la conduzione" della povera Luisella.

