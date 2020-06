Alfonso Signorini, il giorno più drammatico: il messaggio che lasciò sua madre e la tragica scoperta

Francesco Fredella 12 giugno 2020 a

“Ogni volta andavo a risentirmi quel messaggio, mi dava conforto”: Alfonso Signorini apre il cuore e parla su Instagram di un ricordo di sua madre (ormai scomparsa) a cui era legatissimo. Un messaggio nella segreteria telefonica. La sua voce registrata era lì, pronta per essere riascoltata in qualsiasi momento. “Tre mesi fa ho passato un giorno bruttissimo. […] Ho scoperto dopo Natale che quel messaggio lì non c’era più inciso. Mi è crollato il mondo addosso”, racconta il direttore di Chi. “Ho realizzato che non avevo più niente, è stato un brutto momento”.

Signorini, da settembre, sarà alla conduzione di una nuova edizione del Grande Fratello vip. Il cast ancora non è al completato. Girano vari nomi, ma nulla di certo. Sembra solo sicura la presenza della Gregoraci. Gli altri vipponi, come li chiama lui, arriveranno a breve.

