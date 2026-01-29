Fabrizio Corona, la bomba della Bernardini De Pace: "Ecco cosa lo muove"

Intervistata da Repubblica, Bernardini De Pace premette che oggi Bova, uscito dalla tempesta mediatica di qualche mese fa, "sta benissimo ed è felice di non aver ceduto al ricatto e di essere stato l’apripista di questi provvedimenti. Spera che adesso tutti gli altri facciano altrettanto". Rispondendo, dunque, per vie legali a Mister Falsissimo .

Sì, " Fabrizio Corona si può fermare". Come? "Semplicemente denunciandolo". L'avvocato divorzista Annamaria Bernardini De Pace , legale che ha difeso Raoul Bova proprio contro l'ex re dei paparazzi che aveva pubblicato in rete gli audio privati inviati a Martina Ceretti , si schiera a difesa di Gerry Scotti , tirato in ballo dalle ultime infamanti accuse di Corona.

Il giudice Roberto Pertile ha imposto limiti e sanzioni all'ultima puntata del programma web di Corona: "Una decisione straordinaria dal punto di vista etico, giuridico e anche giornalistico", commenta l'avvocato, secondo cui nonostante non sia un giornalista, Corona "dovrebbe rispondere come tutti del reato di diffamazione". Tuttavia, "non ha nulla da perdere e fa quello che vuole".

A muoverlo, sostiene l'ex suocera di Bova, "una fortissima sete di vendetta" di fronte alla quale "l'unico modo per fermarlo davvero è intervenire in modo sistematico. Se i giudici seguissero tutti l’impostazione di Pertile, perderebbe una causa dopo l’altra". Purtroppo, riflette ancora Bernardini De Pace, finché "c'è chi si abbona al suo podcast e chi cede ai ricatti" Corona andrà avanti.

Bisogna intervenire dal punto di vista economico, anche con un pizzico di ardita fantasia. Bova, per esempio, ha pensato bene di passare al contrattacco registrando presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) le parole "Occhi spaccanti" e l'intera frase "Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti", il passaggio cruciale degli audio alla Ceretti. "Un'iniziativa che ha bloccato la diffusione illecita del contenuto dell'audio", conclude la legale.

