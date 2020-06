Mara Venier col gesso a Domenica In, Timperi e Ippoliti ironizzano e lei sbotta: "Due poveracci", un caso a Raiuno

14 giugno 2020 a

Clamoroso incidente diplomatico a Raiuno. Mara Venier definisce "due poveracci" su Instagram Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, "colpevoli" di aver ironizzato sulla gamba ingessata della conduttrice di Domenica In. Tutto è accaduto negli studi di Unomattina in Famiglia: durante la sua ironica rassegna stampa, Ippoliti a proposito del piede fratturato della Venier, finita in direta con il gesso, ha scherzato: "Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni".

Monica Setta ha difeso la collega: "Non dire così perché Mara invece sta soffrendo. Ed è proprio brava". Timperi, padrone di casa, ha glissato parlando della "ingessatura" di molti giornalisti dei telegiornali. Acqua di rose, ma non per la Venier che effettivamente ha sofferto le pene dell'inferno. E su Instagram se la prende con Timperi e Ippoliti: "Due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo".

