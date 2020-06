Barbara d'Urso irriconoscibile: "Almeno la barba potevi farla", occhio alla foto

Francesco Fredella 18 giugno 2020 a

Che Challenge sia. E anche Barbara d’Urso si lascia contagiare. La regina degli ascolti Mediaset pubblica una foto con FaceApp. Diventa “Carmelito” Per il popolo dei social, seguendo l’ultima moda che spopola su Instagram. “Almeno la barba potevi fartela”, scherza in un post. Pioggia di like. Una serie di foto modificate in cui diventa uomo per gioco, dopo la moda lanciata dal web.

Live, Barbara d'Urso regina dei talk, ascolti in volata. Ecco cosa accade a Cologno Monzese...

La d’Urso si prepara all’ultima puntata di stagione di Live: leader assoluto tra i talk della domenica sera. Poi una meritata vacanza. E a settembre riaccende i motori con i suoi Pomeriggio5, Live e Domenica Live. Il Gf nip nel 2021 (probabilmente a marzo). Il Biscione ha ufficializzato in pompa magne le date della sua regina.

